Касым-Жомарт Токаев принял акционеров ERG Александра Машкевича и Патоха Шодиева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял акционеров ERG Александра Машкевича и Патоха Шодиева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев был ознакомлен с результатами финансовой и производственной деятельности горно-металлургической корпорации в 2020 году и в первом квартале текущего года.

Председатель совета директоров Александр Машкевич и сооснователь ERG Патох Шодиев рассказали о реализуемых предприятиями Евразийской группы инвестиционных и социальных проектах. В целом за 25 лет деятельности ERG в Казахстане инвестиции в производство составили свыше 13 млрд долларов, социальные расходы превысили 1 млрд долларов. По итогам прошлого года предприятия выплатили 221 млрд тенге налогов.

Александр Машкевич и Патох Шодиев сообщили Президенту о принимаемых мерах по недопущению распространения коронавируса на промышленных объектах, а также об участии корпорации в борьбе с пандемией. ERG выделила свыше 5,6 млрд тенге, которые были направлены в регионы присутствия для закупа медикаментов, оборудования и оснащения больниц. На сегодняшний день на предприятиях идет активная вакцинация сотрудников от коронавируса.

В ходе встречи также обсуждались вопросы реализации новых инвестиционных проектов. В ближайшее время ERG планирует вложить инвестиции на сумму 5,9 млрд долларов.

Глава государства призвал в сжатые сроки и максимально эффективно осуществить данные проекты, уделив особое внимание увеличению доли казахстанского содержания и социальной ответственности бизнеса.