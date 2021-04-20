Касым-Жомарт Токаев принял Аиду Балаеву

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра информации и общественного развития Аиду Балаеву, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент заслушал информацию о текущей работе министерства в сфере информационной политики и гражданского общества.

В частности, Глава государства был проинформирован о ходе исполнения его поручений в рамках информационно-разъяснительной работы по актуальным направлениям государственной политики, в том числе по дальнейшему развитию волонтерского движения и экологического просвещения, а также реализации комплекса мер, приуроченных к 30-летию Независимости Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о практической реализации недавних поправок в законы «Об общественных советах» и «О доступе к информации».

Кроме того, министр доложила об исполнении поручений Президента, касающихся разработки новых законопроектов об общественном контроле, волонтерской и благотворительной деятельности. Данные акты призваны обеспечить благоприятные условия для развития гражданского общества.

По итогам встречи Глава государства поставил перед министерством ряд конкретных задач.