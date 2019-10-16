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Касым-Жомарт Токаев принял Ахметжана Есимова
16 Октября 2019 19:44
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» Ахметжана Есимова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
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Руководитель Фонда национального благосостояния «Самрук-Казына» проинформировал Главу государства о мерах по реализации поручений, данных в Послании народу Казахстана, в том числе по сокращению численности компаний квазигосударственного сектора.
Ахметжан Есимов также доложил о подготовке к приватизации национальных компаний.
Ключевые слова: Президент Казахстана, ФНБ «Самрук Казына»,
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