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Касым-Жомарт Токаев принял Ахметжана Есимова

16 Октября 2019 19:44
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Касым-Жомарт Токаев принял Ахметжана Есимова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» Ахметжана Есимова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Руководитель Фонда национального благосостояния «Самрук-Казына» проинформировал Главу государства о мерах по реализации поручений, данных в Послании народу Казахстана, в том числе по сокращению численности компаний квазигосударственного сектора.

Ахметжан Есимов также доложил о подготовке к приватизации национальных компаний.

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Ключевые слова: Президент Казахстана, ФНБ «Самрук Казына»,
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