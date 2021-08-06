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Касым-Жомарт Токаев принимает участие в консультативной встрече глав государств Центральной Азии

6 Августа 2021 12:32
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Касым-Жомарт Токаев принимает участие в консультативной встрече глав государств Центральной Азии

АВАЗА. КАЗИНФОРМ - В Туркменистане проходит Консультативная встреча глав государств Центральной Азии с участием Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, передает МИА «Казинформ».

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Фото со встречи опубликовал пресс-секретарь Президента РК Берик Уали в Facebook.

Напомним, 5 августа Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Туркменистан. Президент Казахстана принимает участие в Консультативной встрече Глав государств Центральной Азии, также запланирован ряд двусторонних встреч с лидерами соседних стран.

Как передает государственное инфомационное агентство «Туркменистан сегодня», встреча лидеров стран Центральной Азии проходит в Национальной туристической зоне «Аваза», расположенной на побережье Каспия.

Накануне высокие гости – Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон прибыли в Национальную туристическую зону «Аваза».

В Международном аэропорту города Туркменбаши, украшенном Государственными флагами стран Центральной Азии, по сложившейся доброй традиции высоких гостей встретили хлебом-солью.

На повестку дня нынешнего Форума вынесен широкий спектр воп­росов, касающихся активизации межгосударственного партнерства на его ключевых направлениях, а также актуальной региональной и международной тематики. Он знаменует собой очередной важный этап в сотрудничестве стран Центральной Азии, формировании эффективных долгосрочных механизмов взаимодействия, конкретизации первостепенных задач, создании необходимых условий для устойчивого развития региона, его ускоренной интеграции в мировые процессы.







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#Центральная Азия   #Президент Казахстана   #Туркменистан  
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