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    10:02, 16 Июнь 2021 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев примет участие во втором Саммите Организации исламского сотрудничества

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 16 июня, Президент Касым-Жомарт Токаев в режиме видеоконференцсвязи примет участие во втором Саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС) по науке и технологиям. Об этом на своей странице в сети Facebook написал пресс-секретарь Главы государства Берик Уали.

    «Виртуальный саммит под девизом «Наука, технологии и инновации: открывая новые горизонты» состоится под председательством Объединенных Арабских Эмиратов.

    Ожидается, что участники мероприятия рассмотрят вопросы взаимодействия в сфере науки, технологий и инноваций (НТИ), а также ход реализации Программы ОИС в области НТИ до 2026 года.

    Саммит ОИС по науке и технологиям является казахстанской инициативой. Первый Саммит состоялся в столице Казахстана в сентябре 2017 года.

    Начало мероприятия запланировано на 15.00 по времени Нур-Султана. Прямую трансляцию Саммита можно будет посмотреть по этой ссылке: https://www.youtube.com/user/OICofficial», - написал Берик Уали.


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