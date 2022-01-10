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Касым-Жомарт Токаев примет участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ - Берик Уали

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
10 Января 2022, 11:25
Касым-Жомарт Токаев примет участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ - Берик Уали

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в 13:00 по времени Нур-Султана Президент Касым-Жомарт Токаев примет участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу в сети Facebook пресс-секретаря Главы государства Берика Уали.

«Сегодня в 13:00 часов по времени Нур-Султана Президент Касым-Жомарт Токаев примет участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, созванной по инициативе казахстанской стороны.

Прямая трансляция заседания будет показана на телеканале «Хабар 24», - написал Берик Уали.



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