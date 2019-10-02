Касым-Жомарт Токаев примет участие в заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Касым-Жомарт Токаев примет участие в заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

«3 октября Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина примет участие в пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в г. Сочи. Мероприятие будет посвящено обсуждению роли Востока в мировом политическом устройстве.

В ходе дискуссии будут рассматриваться вопросы растущего влияния Востока (в широком понимании) на современное геополитическое устройство мира, перспективы политического и экономического взаимодействия на территории Евразийского пространства, проблемы ближневосточного урегулирования.

Ожидается, что наряду с главами России и Казахстана в ходе пленарной сессии выступят Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Король Иордании Абдалла II и Президент Филиппин Родриго Дутерте», - написал Берик Уали в Facebook.

Участие в работе клуба «Валдай» в этом году принимают более 140 экспертов из 37 стран мира.