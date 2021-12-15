Новости
Касым-Жомарт Токаев примет участие в торжественном мероприятии по случаю 30-летия Независимости
15 Декабря 2021 13:44
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в 16:00 состоится торжественное мероприятие по случаю 30-летней годовщины Независимости Республики Казахстан с участием Президента Касым-Жомарта Токаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Facebook Берика Уали.
Новости по темеПраздничный салют в честь 30-летия Независимости запустят в трех точках столицы В Жамбылской области растет рождаемость – Асет Калиев Акцию «Лента независимости» поддержали многие коллективы в Караганде
«С места события пресс-служба Главы государства проведет твит-трансляцию на своем официальном аккаунте @AkordaPress.
В 21:30 в эфире республиканских телеканалов будет организован полный показ этого торжественного мероприятия», - говорится в сообщении.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Члены партии «Ауыл» награждены государственными наградами
- Акцию «Лента независимости» поддержали многие коллективы в Караганде
- Сотрудников холдинга «Байтерек» и дочерних организаций наградили медалями и почетными грамотами
- Учебно-методическое пособие «Қазақ тілі» презентовали в Караганде
- Награды к 30-летию Независимости вручили карагандинским полицейским
- Праздничный салют в честь 30-летия Независимости запустят в трех точках столицы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Анаргуль Хамитова
954-047
Редактор
Махаббат Сыздыкова
954-047