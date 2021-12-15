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Касым-Жомарт Токаев примет участие в торжественном мероприятии по случаю 30-летия Независимости

15 Декабря 2021 13:44
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Касым-Жомарт Токаев примет участие в торжественном мероприятии по случаю 30-летия Независимости

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в 16:00 состоится торжественное мероприятие по случаю 30-летней годовщины Независимости Республики Казахстан с участием Президента Касым-Жомарта Токаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Facebook Берика Уали.

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«С места события пресс-служба Главы государства проведет твит-трансляцию на своем официальном аккаунте @AkordaPress.

В 21:30 в эфире республиканских телеканалов будет организован полный показ этого торжественного мероприятия», - говорится в сообщении.



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#Президент Казахстана   #СМИ   #30 лет Независимости  
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