Касым-Жомарт Токаев примет участие в торжественном мероприятии по случаю 30-летия Независимости

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в 16:00 состоится торжественное мероприятие по случаю 30-летней годовщины Независимости Республики Казахстан с участием Президента Касым-Жомарта Токаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Facebook Берика Уали.

«С места события пресс-служба Главы государства проведет твит-трансляцию на своем официальном аккаунте @AkordaPress.

В 21:30 в эфире республиканских телеканалов будет организован полный показ этого торжественного мероприятия», - говорится в сообщении.



