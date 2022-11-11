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    10:05, 11 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня Президент Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ №1».

    Как сообщалось ранее, Президент прибыл с рабочим визитом в Самарканд, где состоится саммит Организации тюркских государств.

    Касым-Жомарт Токаев вместе с главами государств, принимающими участие в саммите Организации тюркских государств, посетил концерт, организованный в комплексе «Вечный город». Концерт был посвящен культурному разнообразию тюркских народов.


    Фото: t.me/bort_01


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