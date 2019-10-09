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Касым-Жомарт Токаев примет участие в открытии памятника писателю Абишу Кекилбайулы

9 Октября 2019 18:50
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Касым-Жомарт Токаев примет участие в открытии памятника писателю Абишу Кекилбайулы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев 10 октября совершит рабочую поездку в Мангистаускую область, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение в Facebook пресс-секретаря Президента РК Берика Уали.

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В рамках рабочей поездки Президент примет участие в открытии памятника писателю Абишу Кекилбайулы, а также посетит областной историко-краеведческий музей в г. Актау.

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Ключевые слова: Президент Казахстана,
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