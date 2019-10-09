Касым-Жомарт Токаев примет участие в открытии памятника писателю Абишу Кекилбайулы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев 10 октября совершит рабочую поездку в Мангистаускую область, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение в Facebook пресс-секретаря Президента РК Берика Уали.

В рамках рабочей поездки Президент примет участие в открытии памятника писателю Абишу Кекилбайулы, а также посетит областной историко-краеведческий музей в г. Актау.