Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Президент

Касым-Жомарт Токаев пригласил спасателей из тюркских стран на сборы в Казахстан

16 Марта 2023, 18:07
Касым-Жомарт Токаев пригласил спасателей из тюркских стран на сборы в Казахстан Фото: akorda.kz

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на внеочередном саммите Организации тюркских государств в Анкаре пригласил спасательные службы государств – членов ОТГ принять участие в учениях, которые пройдут в Казахстане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Актуальным является обмен информацией и опытом для предупреждения чрезвычайных ситуацией между спасательными службами. Этой осенью в Казахстане пройдут международные учебно-тренировочные сборы «Қазқұтқару». Приглашаю спасательные службы государств – членов ОТГ принять участие в данном мероприятии и предлагаю организовать первое совещание ответственных руководителей этой сферы», - сказал Касым-Жомарт Токаев.


Новости по теме
Главы иностранных государств поздравили Президента РК с началом священного месяца Рамазан
Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за оказание помощи при землетрясении
Касым-Жомарт Токаев принял участие в пленарном заседании Мажилиса Парламента
Теги:
Читайте также
Главы иностранных государств поздравили Президента РК с началом священного месяца Рамазан
Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за оказание помощи при землетрясении
Касым-Жомарт Токаев принял участие в пленарном заседании Мажилиса Парламента
Правительство должно минимизировать бюрократию - Касым-Жомарт Токаев
Цифровизация должна охватить все отрасли экономики - Глава государства
В этом году необходимо снизить уровень инфляции в два раза - Касым-Жомарт Токаев
Правительству требуется принять меры по снижению влияния государства на рыночные процессы – Президент
Глава государства принимает участие в пленарном заседании Мажилиса
Новости партнеров
Популярное
1 Похолодание до 22 градусов мороза ожидается в Казахстане
2 Первые 30 госслужащих назначены на руководящие должности без конкурса в Казахстане
3 Лучшей акмолинской спортсменкой признана Карина Ибрагимова
4 Денис Рыпаков назначен председателем Восточно-Казахстанского областного маслихата
5 Китайская компания продолжит строительство LRT – акимат Астаны

Лента новостей