Касым-Жомарт Токаев пригласил Президента Болгарии посетить с визитом Казахстан

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев встретился с Президентом Болгарии Руменом Радевым в Штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

После встречи со своим швейцарским коллегой Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Болгарии Руменом Радевым.

Лидеры обсудили текущее состояние и перспективы укрепления двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Президент Казахстана отметил конструктивный диалог между двумя государствами и подтвердил неизменный настрой нашей страны на дальнейшее поступательное развитие взаимодействия с Болгарией.





«Как Вам известно, принято решение о преобразовании дипломатической миссии Казахстана в Болгарии в посольство. Уверен, что повышение статуса нашего представительства и назначение посла придаст новый импульс развитию казахстанско-болгарских отношений», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также призвал болгарские компании работать в Казахстане и в дальнейшем выходить на региональные рынки.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев пригласил Румена Радева посетить с визитом Казахстан.



