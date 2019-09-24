+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 0 °С
Алматы: 15 °С
USD 386.44 EUR 425.01
RUB 6.07 CNY 54.40
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Касым-Жомарт Токаев пригласил Президента Болгарии посетить с визитом Казахстан

24 Сентября 2019 23:04
Поделиться:
Касым-Жомарт Токаев пригласил Президента Болгарии посетить с визитом Казахстан

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев встретился с Президентом Болгарии Руменом Радевым в Штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Новости по теме

Президент РК: Экономическое и инвестиционное сотрудничество между Казахстаном и США значительно укрепилось
Опубликован видеоролик, посвященный визиту Главы государства в Нью-Йорк Крупнейший в СНГ сельскохозяйственный комплекс построят в Акмолинской области На встрече с капитанами бизнеса США состоялся конструктивный диалог - Касым-Жомарт Токаев

После встречи со своим швейцарским коллегой Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Болгарии Руменом Радевым.

Лидеры обсудили текущее состояние и перспективы укрепления двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Президент Казахстана отметил конструктивный диалог между двумя государствами и подтвердил неизменный настрой нашей страны на дальнейшее поступательное развитие взаимодействия с Болгарией.


«Как Вам известно, принято решение о преобразовании дипломатической миссии Казахстана в Болгарии в посольство. Уверен, что повышение статуса нашего представительства и назначение посла придаст новый импульс развитию казахстанско-болгарских отношений», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также призвал болгарские компании работать в Казахстане и в дальнейшем выходить на региональные рынки.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев пригласил Румена Радева посетить с визитом Казахстан.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Внешняя политика Казахстана, Президент Казахстана, 74-я Генассамблея ООН,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив