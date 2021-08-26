Касым-Жомарт Токаев пригласил наследного принца Королевства Саудовская Аравия в Казахстан
НУР-СУЛТАН.К АЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор Президента Казахстана с наследным принцем Королевства Саудовская Аравия Мухаммедом бен Салманом аль СаудомОб этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
Собеседники обменялись поздравлениями по случаю начала нового года по Хиджре и обсудили текущее состояние и перспективы укрепления взаимного сотрудничества.
Президент Казахстана, высоко оценив нынешнее состояние двусторонних отношений, отметил необходимость обеспечения условий для придания им дополнительного импульса. В этом контексте Касым-Жомарт Токаев и Мухаммед бен Салман аль Сауд выразили полную поддержку инициативы об учреждении Координационного совета «Казахстан – Саудовская Аравия», деятельность которого будет направлена на совместную реализацию новых проектов, призванных расширить взаимодействие между двумя государствами.
Наследный принц Саудовской Аравии отметил, что Эр-Рияд видит большой потенциал в расширении инвестиций на рынке Казахстана.
Глава государства, поддержав мнение собеседника, пригласил Мухаммеда бен Салмана аль Сауда посетить Казахстан с визитом с целью обсудить весь спектр двусторонних отношений.
Наследный принц, с благодарностью приняв приглашение Касым-Жомарта Токаева, сообщил, что сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам.
С целью реализации достигнутых договоренностей правительствам и внешнеполитическим ведомствам двух стран будет поручено наладить тесные контакты по вопросам двусторонних связей и международной повестки дня.
Стороны также обстоятельно обсудили ситуацию в Афганистане и ее возможное негативное влияние на региональную безопасность. Касым-Жомарт Токаев и Мухаммед бен Салман Аль Сауд, выразив обеспокоенность в связи с дестабилизацией в этой стране, высказали надежду на урегулирование обстановки мирным путем.
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