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    22:26, 06 Апрель 2022 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев пригласил Наследного принца Абу-Даби в Казахстан

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян в телефонном разговоре обменялись поздравлениями по случаю начала священного месяца Рамазан. Касым-Жомарт Токаев также поздравил Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна с успешным проведением всемирной выставки ЭКСПО-2020 в Дубае, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Особое внимание в ходе беседы было уделено перспективам развития двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

    Собеседники подтвердили взаимное стремление к дальнейшему расширению политического диалога и экономических связей. В частности, высказана заинтересованность в реализации совместных инвестиционных проектов.

    В завершение Глава нашего государства пригласил Наследного принца Абу-Даби совершить официальный визит в Казахстан в текущем году.


    Теги:
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