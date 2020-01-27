Касым-Жомарт Токаев пригласил компании ОАЭ к исследованию ресурсов и недр Казахстана

АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ – Объединенные Арабские Эмираты находятся среди самых привлекательных стран для туристов из Казахстана. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с представителями бизнеса ОАЭ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Объединенные Арабские Эмираты находятся среди пяти самых привлекательных стран для туристов из Казахстана. Ежегодно около 100 тысяч казахстанских граждан посещает вашу прекрасную страну. Дорогие друзья! Говоря об этом, хочу сказать: я уверен в том, что у нас огромный потенциал для содействия нашему сотрудничеству и продвижению», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что для этого у наших стран сегодня есть прекрасные возможности.

«Так же как и Эмираты, Казахстан - один из глобальных лидеров с точки зрения минеральных ресурсов. В то же время только 25% нашей территории исследовано с геологической точки зрения. Казахстан имеет 15 осадочных бассейнов с оценочными ресурсами на 130 млн тонн в топливном эквиваленте», - сообщил Касым-Жомарт Токаев.

Президент РК добавил, что несмотря на огромное количество месторождений золота, свинца, цинка, железа, марганца и других, у нас еще много не исследованных ресурсов.

«Мы недавно внесли изменения в Кодекс о недропользовании и значительно упростили административные процедуры в этой области. Эти инициативы приветствовались международными экспертами и международным сообществом», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

Благодаря этому Казахстан повысил свою позицию по инвестиционной привлекательности.

«Учитывая знания, опыт, финансовые и человеческие ресурсы, мы верим, что компании Эмиратов могут принять участие в исследовании ресурсов и недр Казахстана», - подчеркнул Глава государства.