Касым-Жомарт Токаев пригласил белорусских артистов в Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев пригласил белорусских артистов в Казахстан для выступления в следующем году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Важным фактором дружественных казахстанско-белорусских отношений являются тесные культурно-гуманитарные связи. Контакты наших стран в этой области весьма насыщены и поддерживаются связями творческой интеллигенции, учебных заведений и научных организаций. Мы договорились, что в следующем году выдающиеся деятели белорусской культуры могли бы приехать сюда, в Казахстан», - сказал Касым-Жомарт Токаев на брифинге в Акорде.

«Звезда нашего талантливого исполнителя Димаша Кудайбергена зажглась именно на белорусской земле – победа на конкурсе «Славянский базар» в 2015 году положила начало его мировому признанию», - добавил К. Токаев.

Глава государства выразил уверенность, что белорусские артисты здесь встретят теплый прием.«Поскольку народ Казахстана, наши люди, я думаю, соскучились по белорусской культуре, аншлаг будет обеспечен. А в последующем наши выдающиеся деятели культуры, артисты смогли бы поехать в Минск и другие города Беларуси. Представители казахстанской культуры принимают активное участие в музыкальных конкурсах, театральных и кинофестивалях, проводимых в Беларуси, занимают призовые места», - отметил Президент РК.