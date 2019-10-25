Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:45
-
-
вчера 23:00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:42
-
-
-
-
вчера 20:57
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:38
Касым-Жомарт Токаев пригласил белорусских артистов в Казахстан
25 Октября 2019 13:28
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев пригласил белорусских артистов в Казахстан для выступления в следующем году, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеКак будет развиваться сотрудничество Казахстана и Беларуси Президент РК рассказал о договоренностях с Беларусью Касым-Жомарт Токаев встретил Александра Лукашенко в Акорде
«Важным фактором дружественных казахстанско-белорусских отношений являются тесные культурно-гуманитарные связи. Контакты наших стран в этой области весьма насыщены и поддерживаются связями творческой интеллигенции, учебных заведений и научных организаций. Мы договорились, что в следующем году выдающиеся деятели белорусской культуры могли бы приехать сюда, в Казахстан», - сказал Касым-Жомарт Токаев на брифинге в Акорде.Глава государства выразил уверенность, что белорусские артисты здесь встретят теплый прием.«Поскольку народ Казахстана, наши люди, я думаю, соскучились по белорусской культуре, аншлаг будет обеспечен. А в последующем наши выдающиеся деятели культуры, артисты смогли бы поехать в Минск и другие города Беларуси. Представители казахстанской культуры принимают активное участие в музыкальных конкурсах, театральных и кинофестивалях, проводимых в Беларуси, занимают призовые места», - отметил Президент РК.
«Звезда нашего талантливого исполнителя Димаша Кудайбергена зажглась именно на белорусской земле – победа на конкурсе «Славянский базар» в 2015 году положила начало его мировому признанию», - добавил К. Токаев.
Ключевые слова: Президент Казахстана, Культура, Беларусь,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Александр Лукашенко пригласил Касым-Жомарта Токаева в Беларусь
- Как будет развиваться сотрудничество Казахстана и Беларуси
- Президент РК рассказал о договоренностях с Беларусью
- Касым-Жомарт Токаев встретил Александра Лукашенко в Акорде
- Димаш Кудайберген даст концерты в Краснодаре, Казани и Екатеринбурге
- Александр Лукашенко возложил цветы к монументу «Отан қорғаушылар» в Нур-Султане
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
Редактор
Гук Влада
954-047