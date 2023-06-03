Касым-Жомарт Токаев прибыл во дворец «Кулие» для участия в церемонии инаугурации президента Турции

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Глава государства прибыл во дворец «Кулие» для участия в церемонии инаугурации Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарта Токаева в резиденции Президента встретил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Президент Казахстана прибыл в Турцию сегодня по приглашению Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган принес присягу народу Турции в здании парламента в Анкаре.

В числе участников церемонии инаугурации, представители 78 стран мира, в числе которых более 20 глав государств и правительств.