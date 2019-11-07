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Касым-Жомарт Токаев прибыл в Омск

7 Ноября 2019 17:51
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Касым-Жомарт Токаев прибыл в Омск

ОМСК. КАЗИНФОРМ - Президент РК примет участие в работе XVI Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России. Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

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«Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл в город Омск (Россия). Президент примет участие в работе XVI Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России на тему «Актуальные вопросы развития приграничного сотрудничества». В рамках форума запланирована встреча с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и подписание ряда документов», - проинформировал Берик Уали на своей странице в Facebook.


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Ключевые слова: Президент Казахстана,
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