Касым-Жомарт Токаев прибыл в Омск

ОМСК. КАЗИНФОРМ - Президент РК примет участие в работе XVI Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России. Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл в город Омск (Россия). Президент примет участие в работе XVI Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России на тему «Актуальные вопросы развития приграничного сотрудничества». В рамках форума запланирована встреча с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и подписание ряда документов», - проинформировал Берик Уали на своей странице в Facebook.



