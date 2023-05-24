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Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
24 Мая 2023, 18:20
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета Фото: t.me/aqorda_resmi

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится 25 мая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Сегодня Президент Казахстана примет участие в пленарном заседании Евразийского экономического форума «Евразийская интеграция в многополярном мире».



Наряду с лидером Казахстана в работе форума планируют участвовать Президент России Владимир Путин, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, а также с видеообращением выступит Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.


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