Касым-Жомарт Токаев прибыл в город Казань

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства прибыл в город Казань. В международном аэропорту столицы Татарстана лидера Казахстана встретил Глава Республики Рустам Минниханов. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь Президента Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

«В ходе рабочего визита Глава государства совершит осмотр достопримечательностей Казанского Кремля, проведет встречу с Президентом Татарстана, а также ознакомится с деятельностью крупнейших промышленных предприятий республики «Камаз» и «Танеко», - написал Берик Уали.

Напомним, ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев в рамках визита в Российскую Федерацию провел переговоры с Владимиром Путиным. В ходе которых рассмотрены перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы регионального взаимодействия. Также Главы государств выступили с совместным заявлением для средств массовой информации.

На встрече с Председателем Правительства России Михаилом Мишустиным рассмотрены вопросы практической реализации достигнутых договоренностей.