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Касым-Жомарт Токаев прибыл в Чолпон-Ату
20 Июля 2022 16:41

Касым-Жомарт Токаев прибыл в Чолпон-Ату

ЧОЛПОН-АТА. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Чолпон-Ату (Кыргызстан) для участия в IV Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, намеченной на 21 июля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ№1».

Главу государству встретили председатель Кабинета министров Кыргызской Республики – руководитель Администрации Президента Акылбек Жапаров, министр транспорта Кыргызской Республики Эркинбек Осоев, первый заместитель министра иностранных дел Кыргызской Республики Нуран Ниязалиев.

Ожидается, что лидеры Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана рассмотрят перспективы региональной интеграции в контексте текущей геополитической и экономической ситуации в мире.

По итогам саммита намечено подписание нескольких документов.



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