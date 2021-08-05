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Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Туркменистан

5 Августа 2021 18:39
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Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Туркменистан

АШГАБАД. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Туркменистан. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали, передает МИА «Казинформ»

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«6 августа 2021 года Президент Казахстана примет участие в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии. Также запланирован ряд двусторонних встреч с лидерами соседних стран.

Кроме того, участники саммита планируют совместно посетить выставку национальных товаров и концерт мастеров искусств центральноазиатского региона», - написал Берик Уали в Facebook.


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#Центральная Азия   #Внешняя политика Казахстана   #Президент Казахстана   #Туркменистан  
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