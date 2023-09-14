Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Таджикистан

Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Эмомали Рахмона прибыл с рабочим визитом в Республику Таджикистан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

В рамках визита Президент Казахстана планирует принять участие в V Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и заседании Совета глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала.

В международном аэропорту Душанбе Главу нашего государства встретил Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода.