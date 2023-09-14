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    12:21, 14 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Таджикистан

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    Photo: t.me/aqorda_resmi
    Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Эмомали Рахмона прибыл с рабочим визитом в Республику Таджикистан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    В рамках визита Президент Казахстана планирует принять участие в V Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и заседании Совета глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала.


    В международном аэропорту Душанбе Главу нашего государства встретил Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода.


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