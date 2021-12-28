Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в Санкт-Петербург (Российская Федерация) для участия в традиционной неформальной встрече глав государств стран-участниц Содружества Независимых Государств, передает МИА «Казинформ».
Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали.
«В ходе встречи лидеры СНГ обсудят итоги проделанной совместной работы в рамках Содружества, перспективы развития многостороннего взаимодействия и повышения эффективности деятельности Организации. Также планируется рассмотрение актуальных вопросов международной и региональной повестки дня», - написал Б. Уали в Facebook.
Напомним, вчера в Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече лидеров стран-участниц СНГ прибыл Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев.
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