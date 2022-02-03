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Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Пекин

3 Февраля 2022 18:44
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Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Пекин

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина прибыл с рабочим визитом в Пекин, передает МИА «Казинформ».

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Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали.
Завтра Глава государства примет участие в церемонии открытия XXIV Зимних Олимпийских игр.
5 февраля Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин проведут переговоры, в ходе которых предполагается обсудить перспективы развития всестороннего казахско-китайского стратегического партнерства.


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#Президент Казахстана   #Китай   #Олимпиада-2022  
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