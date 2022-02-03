Новости
Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Пекин
3 Февраля 2022 18:44
Поделиться:
ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина прибыл с рабочим визитом в Пекин, передает МИА «Казинформ».
Новости по теме
Павел Колмаков и Дмитрий Рейхерд не смогли выйти в финал Олимпиады в могуле по итогам первой квалификацииЮлия Галышева не вышла на старт соревнований в могуле на Олимпиаде-2022 в Пекине FIS определил шансы казахстанских фристайлистов Галышевой и Колмакова подняться на пьедестал на Олимпиаде в Пекине 150 тысяч зрителей посетят Олимпийские игры в Пекине
Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали.
Завтра Глава государства примет участие в церемонии открытия XXIV Зимних Олимпийских игр.
5 февраля Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин проведут переговоры, в ходе которых предполагается обсудить перспективы развития всестороннего казахско-китайского стратегического партнерства.
Поделиться:
Новости по теме
Павел Колмаков и Дмитрий Рейхерд не смогли выйти в финал Олимпиады в могуле по итогам первой квалификации
FIS определил шансы казахстанских фристайлистов Галышевой и Колмакова подняться на пьедестал на Олимпиаде в Пекине
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Павел Колмаков и Дмитрий Рейхерд не смогли выйти в финал Олимпиады в могуле по итогам первой квалификации
- Юлия Галышева сделала заявление после невыхода на квалификацию в могуле на Олимпиаде-2022
- Казахстанские могулистки прокомментировали неудачный старт в квалификации на ОИ-2022
- Юлия Галышева не вышла на старт соревнований в могуле на Олимпиаде-2022 в Пекине
- Казахстанские спортсмены начали выступление на Олимпиаде в Пекине
- Ольга Рыпакова обратилась к сборной Казахстана накануне Олимпиады
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Анаргуль Хамитова
954-047