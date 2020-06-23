Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Москву

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина с рабочим визитом прибыл в Москву, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение пресс-секретаря Президента РК Берика Уали в Facebook.

«Завтра, 24 июня, в 13.00 по времени Нур-Султана Президент Казахстана посетит военный парад в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади. Касым-Жомарт Токаев также примет участие в церемонии возложения венков к могиле Неизвестного солдата и торжественном приеме по случаю 75-летия Победы», - говорится в сообщении.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой перед вылетом в Москву Президент прошел плановое тестирование на коронавирус. Эту процедуру он проходит регулярно в соответствии с медицинским протоколом, отметил Берик Уали.