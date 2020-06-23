-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:13
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:25
-
-
-
вчера 22:00
-
Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Москву
МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина с рабочим визитом прибыл в Москву, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение пресс-секретаря Президента РК Берика Уали в Facebook.
«Завтра, 24 июня, в 13.00 по времени Нур-Султана Президент Казахстана посетит военный парад в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади. Касым-Жомарт Токаев также примет участие в церемонии возложения венков к могиле Неизвестного солдата и торжественном приеме по случаю 75-летия Победы», - говорится в сообщении.
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой перед вылетом в Москву Президент прошел плановое тестирование на коронавирус. Эту процедуру он проходит регулярно в соответствии с медицинским протоколом, отметил Берик Уали.
- Дональд Трамп поздравил Касым-Жомарта Токаева с годовщиной избрания на пост Президента РК
- Выступление Касым-Жомарта Токаева на общенациональном онлайн-форуме «BIZ BIRGEMIZ»
- Президент РК предложил установить памятник борцам с коронавирусом
- Вы с честью прошли сложный режим чрезвычайного положения - Президент РК полицейским
- После отмены режима ЧП мы расслабились - Глава государства
- Президент РК о случаях коронавируса: Мы зачастую забываем о статистике выздоровлений
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана