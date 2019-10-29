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Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с двухдневным рабочим визитом в город Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря Президента Берика Уали.
«Сегодня Президент ознакомится с презентацией программы «Жаңа Алматы», вручит ключи от квартир воспитанникам детских домов, а также примет участие в совещании по социально-экономическому развитию города Алматы. Кроме того, он ознакомится с работой инновационного кластера «Teсh Garden», деятельностью Инвестиционного дома, посетит КазНУ имени аль-Фараби, где осмотрит учебные корпуса и центр обслуживания студентов «Керемет», - сообщил Берик Уали на своей странице в Facebook.
Как отметил пресс-секретарь Президента РК, во второй день рабочей поездки Глава государства в своей алматинской резиденции проведет ряд встреч.
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