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Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты

15 Января 2023, 17:27
Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В рамках визита Касым-Жомарт Токаев проведет переговоры с Президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном. Лидеры двух стран обсудят перспективы развития казахско-эмиратского стратегического партнерства, вопросы активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества в приоритетных отраслях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент Казахстана примет участие в работе саммита «Неделя устойчивого развития Абу-Даби», а также проведет встречи с представителями деловых кругов.

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