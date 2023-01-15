Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты

15 Января 2023, 17:27

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В рамках визита Касым-Жомарт Токаев проведет переговоры с Президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном. Лидеры двух стран обсудят перспективы развития казахско-эмиратского стратегического партнерства, вопросы активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества в приоритетных отраслях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент Казахстана примет участие в работе саммита «Неделя устойчивого развития Абу-Даби», а также проведет встречи с представителями деловых кругов.