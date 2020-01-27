Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в ОАЭ

ДУБАЙ. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента Берик Уали на странице в Facebook.

«Сегодня у Президента Казахстана запланированы переговоры с Наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном. Будет рассмотрен широкий круг вопросов двусторонних отношений. Программа визита также включает проведение круглого стола с представителями деловых кругов ОАЭ», - говорится в сообщении.

Отмечается, 28 января в городе Дубай Касым-Жомарт Токаев встретится с Вице-президентом, Премьер-министром ОАЭ, Правителем Дубая, шейхом Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом, а также посетит Дубайский международный финансовый центр (DIFC) и проведет встречи с руководителями компаний Объединенных Арабских Эмиратов.