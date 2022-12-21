Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Узбекистан
21 Декабря 2022, 17:31
ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Узбекистан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В международном аэропорту Ташкента Главу государства встретил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
В рамках двухдневного визита запланированы переговоры с Президентом Узбекистана в узком и расширенном составах, подписание ряда двусторонних договоров и соглашений.
Фото: t.me/bort_01
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