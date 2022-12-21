Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Узбекистан

21 Декабря 2022, 17:31

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Узбекистан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В международном аэропорту Ташкента Главу государства встретил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

В рамках двухдневного визита запланированы переговоры с Президентом Узбекистана в узком и расширенном составах, подписание ряда двусторонних договоров и соглашений.

Фото: t.me/bort_01



