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Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Узбекистан

21 Декабря 2022, 17:31
Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Узбекистан

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Узбекистан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В международном аэропорту Ташкента Главу государства встретил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

В рамках двухдневного визита запланированы переговоры с Президентом Узбекистана в узком и расширенном составах, подписание ряда двусторонних договоров и соглашений.


Фото: t.me/bort_01


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