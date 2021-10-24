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Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Ашхабад

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
24 Октября 2021, 16:51
Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Ашхабад

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова прибыл с государственным визитом в Ашхабад. Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

«Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова прибыл с государственным визитом в Ашхабад.

Программа визита включает переговоры делегаций двух стран в узком и широком составах. Стороны рассмотрят состояние и перспективы развития казахско-туркменского стратегического партнерства, а также вопросы региональной и международной повестки дня», - написал Берик Уали.

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Ранее сообщалось, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Гурбангулы Бердымухамедова посетит с государственным визитом Туркменистан 24-25 октября.

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