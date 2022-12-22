Касым-Жомарт Токаев прибыл на официальную встречу с Президентом Узбекистана

22 Декабря 2022, 13:24

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев прибыл в международный конгресс-центр в Ташкенте для проведения официальной встречи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ№1».

Главу нашего государства встретил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Ранее, находящийся с государственным визитом в Узбекистане Президент Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к монументу Независимости в Ташкенте и посетил мавзолей Толе би.

В рамках двухдневного визита запланированы переговоры с Президентом Узбекистана в узком и расширенном составах, подписание ряда двусторонних договоров и соглашений.

Фото: t.me/bort_01