9 Июня 2022 16:46

Касым-Жомарт Токаев представил новых членов Совета иностранных инвесторов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев представил новых членов Совета иностранных инвесторов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я хотел бы также представить вам новых членов Совета. Ими являются Бела Ференци, Гэри Нейгл, Уве Кнотцер, Николя Террас, Кирсти Хелен Уилсон, Вадим Воробьев, Тицуя Шинохара», - сказал Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании Совета иностранных инвесторов при Президенте РК.

Президент также представил и наблюдателей Совета иностранных инвесторов.

«В качестве наблюдателей Совета мы также приветствуем Франсуа Жаков, Мишель Симонс и Лоренцо Симонелли», - добавил Глава государства.

Ранее в ходе своего выступления на заседании Совета Касым-Жомарт Токаев порекомендовал бизнесу адаптироваться под новые условия.

«Только так мы сможем сохранить конкурентоспособность. Казахстан вступил в новый этап своего развития. В стране последовательно реализуется выдвинутая мною масштабная программа демократических реформ», - заключил Глава государства.

«Сегодняшнее заседание Совета проходит на фоне крайне напряженной обстановки – разрыв глобальных логистических цепочек, торговые войны, беспрецедентное инфляционное давление – все это объективная реальность наших дней», - сказал Касым-Жомарт Токаев, обращаясь к инвесторам.

В таких условиях, по словам Президента, государству и бизнесу требуется оперативно адаптироваться под новые правила игры.