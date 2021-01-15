Касым-Жомарт Токаев предложил внедрить в Казахстане индекс развития молодежи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил внедрить в Казахстане индекс развития молодежи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одной из основных наших задач является совершенствование молодежной политики. Правительством в 2020 году были приняты комплексные меры по поддержке молодежи. Готовятся национальные проекты «Тәуелсіздік ұрпақтары», законы по государственной молодежной политике, волонтерской деятельности», - сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе первой сессии Парламента РК седьмого созыва.

Глава государства подчеркнул, что депутаты должны на законодательном уровне закрепить такое понятие как «молодежная социальная служба».

«Согласно мировой практике, в Казахстане необходимо внедрить индекс развития молодежи. Работа местных органов по реализации молодежной политики будет оцениваться на основе этого критерия», - добавил Президент.