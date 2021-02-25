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    12:03, 25 Февраль 2021 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев предложил ужесточить ответственность за двойное гражданство

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил ужесточить ответственность за факты двойного гражданства у госслужащих, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Казахстан относится к многочисленной группе стран, где запрещено двойное гражданство. Соответствующая норма есть в нашей Конституции. Однако в последнее время мы все чаще фиксируем факты наличия двойного гражданства даже у государственных служащих. Это недопустимо по понятным причинам. Данная проблема очень серьезная, поскольку касается национальной безопасности. Нужно пресекать подобные факты», - сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе пятого заседания Нацсовета общественного доверия.

    «В прошлом году в своем Послании я дал поручение увольнять с занимаемых должностей госслужащих, руководителей квазигосударственных организаций в случае выявления у них двойного гражданства. Прошу Правительство и Агентство по делам государственной службы доложить о результатах проделанной работы. По всей видимости требуется еще более ужесточить ответственность за такие нарушения», - отметил Глава государства.


    Теги:
    Президент Президент Казахстана Заседание Нацсовета 25.02.2021 Нацсовет
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