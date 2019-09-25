Касым-Жомарт Токаев предложил создать межрегиональный центр ООН по ЦУР в Казахстане

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на политическом Форуме высокого уровня под эгидой Генассамблеи ООН, предложил создать межрегиональный центр ООН по целям устойчивого развития в Казахстане, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, первый форум по целям устойчивого развития стал главным мероприятием Астанинского экономического форума, который состоялся этим летом. Кроме того, был представлен первый добровольный национальный обзор о достижениях Казахстана, а также о других возможностях и вызовах, которые предстоит преодолеть в последующие 10 лет. Цели устойчивого развития, отметил Президент, безусловно взаимосвязаны. Они представляют собой всеобъемлющую картину нашей планеты. По этой причине, подчеркнул Глава государства, мы не можем сидеть, сложа руки и почивать на лаврах по отдельным категориям ЦУР, каждый в своей стране.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан сотрудничает в осуществлении ЦУР на региональном и международном уровнях. Для достижения этого Президент призвал обеспечить, чтобы финансовые ресурсы, которые выделяются на цели устойчивого развития, тратились разумным образом . В этой связи, по мнению Главы государства, повестка Программы устойчивого развития 2030 требует особого внимания и поддержки к странам со средним уровнем дохода. Речь идёт и о Казахстане в том числе.

Касым-Жомарт Токаев также выразил надежду, что к Исламской организации продовольственной безопасности, созданной по инициативе Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева, в ближайшем будущем присоединятся все 57 государств.

Кроме того, К. Токаев предложил создать межрегиональный центр ООН в Казахстане по ЦУР.

«Наш регион вступил в новый этап торгово-экономического взаимодействия. У нас одна судьба и мы должны сообща решать общие проблемы и угрозы. Центр может сконцентрироваться на ускорении достижения ЦУР не только в Казахстане, но и во всей Центральной Азии и в Афганистане», - сказал Президент РК.

«Сегодня мы пользуемся этим поворотным моментом для того, чтобы преобразовать наши обязательства в конкретные действия. Каждый из нас имеет моральную обязанность вносить вклад в более безопасную обстановку в мире во имя наших грядущих поколений», - заключил Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, Глава государства прибыл в Нью-Йорк для участия в 74-й сессии Генеральной

Ассамблеи ООН. По приезде в Нью-Йорк К. Токаев встретился с главами ведущих американских компаний. Как рассказал сам Президент, на встрече с капитанами бизнеса США состоялся конструктивный диалог о развитии двусторонних торгово-экономических и инвестиционных связей.

В рамках Генеральной Ассамблеи ООН Глава государства провел ряд двусторонних встреч с главами других государств. а также принял участие в открытии Общих дебатов 74-й сессии ГА ООН.

74-й сессия Генеральной Ассамблеи ООН стартовала 17 сентября. Генсек ООН Антониу Гутерриш сообщал о целях мероприятия: встречи запланированы по климату; целям в области устойчивого развития; финансированию развития; обеспечению всеобщего здравоохранения, а также по малым островным развивающимся государствам.