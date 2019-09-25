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Касым-Жомарт Токаев предложил создать межрегиональный центр ООН по ЦУР в Казахстане

25 Сентября 2019 23:56
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Касым-Жомарт Токаев предложил создать межрегиональный центр ООН по ЦУР в Казахстане

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на политическом Форуме высокого уровня под эгидой Генассамблеи ООН, предложил создать межрегиональный центр ООН по целям устойчивого развития в Казахстане, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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По его словам, первый форум по целям устойчивого развития стал главным мероприятием Астанинского экономического форума, который состоялся этим летом. Кроме того, был представлен первый добровольный национальный обзор о достижениях Казахстана, а также о других возможностях и вызовах, которые предстоит преодолеть в последующие 10 лет. Цели устойчивого развития, отметил Президент, безусловно взаимосвязаны. Они представляют собой всеобъемлющую картину нашей планеты. По этой причине, подчеркнул Глава государства, мы не можем сидеть, сложа руки и почивать на лаврах по отдельным категориям ЦУР, каждый в своей стране.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан сотрудничает в осуществлении ЦУР на региональном и международном уровнях. Для достижения этого Президент призвал обеспечить, чтобы финансовые ресурсы, которые выделяются на цели устойчивого развития, тратились разумным образом . В этой связи, по мнению Главы государства, повестка Программы устойчивого развития 2030 требует особого внимания и поддержки к странам со средним уровнем дохода. Речь идёт и о Казахстане в том числе.

Касым-Жомарт Токаев также выразил надежду, что к Исламской организации продовольственной безопасности, созданной по инициативе Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева, в ближайшем будущем присоединятся все 57 государств.

Кроме того, К. Токаев предложил создать межрегиональный центр ООН в Казахстане по ЦУР.

«Наш регион вступил в новый этап торгово-экономического взаимодействия. У нас одна судьба и мы должны сообща решать общие проблемы и угрозы. Центр может сконцентрироваться на ускорении достижения ЦУР не только в Казахстане, но и во всей Центральной Азии и в Афганистане», - сказал Президент РК.

«Сегодня мы пользуемся этим поворотным моментом для того, чтобы преобразовать наши обязательства в конкретные действия. Каждый из нас имеет моральную обязанность вносить вклад в более безопасную обстановку в мире во имя наших грядущих поколений», - заключил Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, Глава государства прибыл в Нью-Йорк для участия в 74-й сессии Генеральной

Ассамблеи ООН. По приезде в Нью-Йорк К. Токаев встретился с главами ведущих американских компаний. Как рассказал сам Президент, на встрече с капитанами бизнеса США состоялся конструктивный диалог о развитии двусторонних торгово-экономических и инвестиционных связей.

В рамках Генеральной Ассамблеи ООН Глава государства провел ряд двусторонних встреч с главами других государств. а также принял участие в открытии Общих дебатов 74-й сессии ГА ООН.

74-й сессия Генеральной Ассамблеи ООН стартовала 17 сентября. Генсек ООН Антониу Гутерриш сообщал о целях мероприятия: встречи запланированы по климату; целям в области устойчивого развития; финансированию развития; обеспечению всеобщего здравоохранения, а также по малым островным развивающимся государствам.

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Ключевые слова: ООН, Президент Казахстана, США, 74-я Генассамблея ООН,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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