Касым-Жомарт Токаев предложил развивать перспективные виды транспорта в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость развивать перспективные виды транспорта в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За последние годы многое сделано для развития транспортной инфраструктуры, но остается ряд серьезных вопросов. По городу ежедневно передвигается порядка 700 тысяч автомобилей, перевозя более миллиона человек. Каждый день только со стороны Каскелена, Капшагая, Талгара через Кульджинский тракт в город заезжает более 200 тысяч автомобилей. Это создает заторы на въезде в Алматы, особенно в час пик. Проблему необходимо решать не только путем реконструкции и расширения дорог, но и через развитие перспективного транспорта. К примеру, через увеличение числа линий метро и развитие общественного транспорта, соединяющего город и прилегающие районы», - сказал Президент в рамках совещания по социально-экономическому развитию Алматы.

Глава государства отметил, что транспорт нового поколения должен создаваться на базе смарт-технологий и big data с интеграцией всех соответствующих систем.

«Для удобства пассажиров общественного транспорта нужно использовать информационные табло на остановках, а также использовать создавать приложения для смартфонов», - отметил Касым-Жомарт Токаев.