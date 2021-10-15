Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Касым-Жомарт Токаев предложил разработать программу развития промышленных комплексов стран СНГ

Автор:  
Акбота Кузекбай
15 Октября 2021, 15:50
Касым-Жомарт Токаев предложил разработать программу развития промышленных комплексов стран СНГ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил странам СНГ разработать новую программу развития промышленных комплексов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Следует уделить основное внимание расширению промышленной кооперации стран СНГ, в том числе созданию совместных предприятий, обеспечению производственной связанности и эффективного сотрудничества хозяйствующих субъектов. Для этого предлагаем разработать новую программу развития промышленных комплексов как минимум до 2025 года с конкретными механизмами и инструментами поддержки», - сказал во время заседания Совета глав государств Содружества Независимых Государств Касым-Жомарт Токаев.

По словам Президента Казахстана, дополнительные возможности для укрепления торгово-инвестиционной деятельности откроет подписание соглашения о торговле услугами.

«Мы также считаем необходимым ускорить процесс согласования этого важного документа», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, в режиме видеоконференции проходит очередное заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств под председательством Республики Беларусь.


СНГ   Президент Казахстана   Промышленность   Экономика  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Своей ответственности не избегаю – министр экологии прокомментировала пожар в области Абай
Своей ответственности не избегаю – министр экологии прокомментировала пожар в области Абай
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Башенный кран упал в Астане
Башенный кран упал в Астане
Астана в дыму: как защитить себя от смога
Астана в дыму: как защитить себя от смога