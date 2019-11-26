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Касым-Жомарт Токаев предложил открыть в Казахстане центр ООН по достижению Целей устойчивого развития

26 Ноября 2019 19:37
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Касым-Жомарт Токаев предложил открыть в Казахстане центр ООН по достижению Целей устойчивого развития

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил открыть центр ООН по достижению Целей устойчивого развития в ходе встречи с руководителями иностранных дипломатических миссий, аккредитованных в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В этом году я впервые в качестве Президента Казахстана выступил с трибуны ООН. Встретился с Генеральным секретарем, подтвердив, что Казахстан и Организация объединенных наций являются надежными партнерами. Открытие нового здания Международных организаций в Казахстане в мае этого года – тому подтверждение. Здесь работают 16 агентств глобальной Организации. Теперь мы предлагаем открыть в этом здании центр ООН по достижению Целей устойчивого развития. Также призываем предоставить мандат оказания поддержки странам Центральной Азии и Афганистану», - сказал Президент РК во время встречи.

Кроме того, Глава государства призвал всемирное сообщество поддержать Всеобщую декларацию о построении мира, свободного от ядерного оружия.

Напомним, сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с руководителями иностранных дипломатических миссий, аккредитованных в Казахстане.

С полным текстом выступления можно ознакомиться на сайте Акорды.

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Ключевые слова: Внешняя политика Казахстана, Президент Казахстана,
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Акбота Кузекбай

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