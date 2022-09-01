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    12:07, 01 Сентябрь 2022 | GMT +6

    КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ ПРЕДЛОЖИЛ ОГРАНИЧИТЬ СРОК ПРЕЗИДЕНТСКОГО МАНДАТА ДО 7 ЛЕТ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил установить ограничение мандата Президента в один срок продолжительностью 7 лет без права переизбрания, передает корреспондент МИА «Казинформ».
    «После долгих размышлений, я пришел к выводу, что назрела необходимость пересмотра количества и длительности сроков полномочий Президента. Предлагаю установить ограничение мандата Президента в один срок продолжительностью 7 лет без права переизбрания», - сказал Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу РК.

    По словам Президента, эта инициатива имеет ряд преимуществ.

    «На чем базируется эта инициатива: с одной стороны, 7 лет – достаточный период для реализации любой амбициозной программы. С другой – ограничение президентского мандата одним сроком обеспечит максимальную нацеленность Главы государства на решение стратегических задач общенационального развития», - добавил Президент.

    Ранее сообщалось, что сегодня Глава государства выступает с Посланием народу Казахстана на совместном заседании Палат Парламента. Основная часть Послания посвящена социально-экономическому развитию страны. Прямая трансляция Послания народу Казахстана проводится на республиканских телеканалах и на сайтах информационных агентств.


    Фото:t.me/bort_01





    Теги:
    Токаев Касым-Жомарт Выборы Президент Казахстана Послание Президента РК-2022 Послание Президента РК Президент
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