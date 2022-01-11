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КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ ПРЕДЛОЖИЛ КАНДИДАТУРУ АЛИХАНА СМАИЛОВА НА ПОСТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА РК

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
11 Января 2022, 11:04
КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ ПРЕДЛОЖИЛ КАНДИДАТУРУ АЛИХАНА СМАИЛОВА НА ПОСТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА РК

Президент Казахстана   Правительство РК   Премьер-министр РК   Назначения   Алихан Смаилов  
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