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КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ ПРЕДЛОЖИЛ КАНДИДАТУРУ АЛИХАНА СМАИЛОВА НА ПОСТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА РК
Редактор:
Малика Сафаргалиева
11 Января 2022, 11:04
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