Касым-Жомарт Токаев предложил бизнесменам ОАЭ совместно развивать туризм в Казахстане
АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ – Для Казахстана туризм является одной из ключевых сфер по созданию рабочих мест и диверсификации экономики. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с представителями бизнеса ОАЭ, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«У нас огромный потенциал в сфере туризма. Вы знаете, что Казахстан - девятая по территории страна в мире. У нас есть все виды экосистемы – начиная от пустыни до гор альпийского типа. Приток туристов в Казахстан растет каждый год», - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства добавил, что для Казахстана туризм - одна из ключевых сфер по созданию рабочих мест и диверсификации экономики.
«Правительство разработало детальные планы для топ-10 туристических дестинаций. Мы готовы к практическому развитию этого направления. С другой стороны на протяжении многих лет вы являетесь признанным лидером глобального туристического рынка. Ваши компании имеют огромные знание, опыт и ресурсы в этой сфере. В этой связи мы приглашаем вас совместно разрабатывать и развивать туристические дестинации в Казахстане, а также помочь в достижении ими международного уровня», - заключил Касым-Жомарт Токаев.
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