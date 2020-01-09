Касым-Жомарт Токаев: Празднование 175-летия Абая необходимо для нашего духовного развития

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Празднование 175-летия Абая необходимо для духовного развития нации. Такое мнение выразил Президент РК Касым-Жомарт Токаев в своей статье «Абай и Казахстан в ХХІ веке», которая вышла на страницах государственного издания «Егемен Қазақстан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава государства отметил, что в рамках 175-летия Абая на государственном уровне планируются масштабные мероприятия.

«Но все это нужно не просто ради празднования, а для того, чтобы мы научились мыслить шире, развивались духовно. Безусловно, Абай Құнанбайұлы оставил неизгладимый след в истории нашей страны, как ученый, мыслитель, поэт, просветитель, основатель новой национальной литературы, переводчик и композитор. В его стихах и прозе отразилось национальные самосознание, быт, мировоззрение, характер, душа, вера, язык, традиции и дух народа, которые позднее были оценены в качестве уникального явления, названного миром Абая. В прошлом году прошла эстафета чтения отрывков из произведений Абая. В этой акции, предложенной школьницей по имени Ляйлим, принял участие и я, поддержал инициативу. Эта акция, в которой приняли активное участие многие, от школьников до взрослых людей, в том числе известных на мировом уровне, продлилась несколько месяцев», – написал Президент РК Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, благодаря эстафете весь Казахстан еще раз перечитал литературное наследие Абая.

«Это эффективный способ оказания почета Абаю и также воспитания подрастающего поколения. Уверен, что челлендж по чтению стихов Абая в этом году во время празднования юбилея вновь активизируется», – отметил Президент РК.