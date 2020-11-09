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Касым-Жомарт Токаев пожелал Владимиру Зеленскому скорейшего выздоровления от COVID-19

9 Ноября 2020 22:24
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Касым-Жомарт Токаев пожелал Владимиру Зеленскому скорейшего выздоровления от COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пожелал скорейшего выздоровления Президенту Украины Владимиру Зеленскому, у которого был диагностирован коронавирус, передает МИА «Казинформ».

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«Желаю Президенту Владимиру Зеленскому скорейшего выздоровления от COVID-19. Казахстан и Украина обмениваются опытом в борьбе против пандемии коронавируса и вместе со всем мировым сообществом преодолеют эту опасную болезнь», - написал К. Токаев в Twitter.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский сообщил о том, что получил положительный тест на COVID-19. Украинский лидер пообещал изолироваться, отметил, что чувствует себя хорошо и продолжает работать.




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#Президент Казахстана  
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