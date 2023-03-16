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Касым-Жомарт Токаев пожелал Реджепу Тайипу Эрдогану успехов на выборах

16 Марта 2023, 18:11
Касым-Жомарт Токаев пожелал Реджепу Тайипу Эрдогану успехов на выборах Фото: akorda.kz

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на внеочередном саммите Организации тюркских государств в Анкаре пожелал Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану успехов на предстоящих президентских и парламентских выборах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Считаю, что широкая поддержка и оказание мировым сообществом помощи пострадавшему турецкому народу являются результатом высокого авторитета Президента Эрдогана, его самоотверженной работы на благо своей страны. В этом году Турецкая Республика отмечает свое столетие. Это большая историческая веха. За короткий период Турция стала поистине сильным, влиятельным и авторитетным на международной арене государством. Огромная заслуга в этом принадлежит лично Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану. Это признано всем мировым сообществом. Хочу пожелать г-ну Реджепу Тайипу Эрдогану успехов на предстоящих президентских и парламентских выборах. Уверен, что турецкий народ поддержит Вас», - сказал Касым-Жомарт Токаев.


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