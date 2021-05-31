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    16:56, 31 Май 2021 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев поздравил женскую сборную Казахстана по боксу с победой на чемпионате Азии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства поздравил женскую сборную Казахстана по боксу с победой на чемпионате Азии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря Президента РК Берика Уали.

    Как сообщил в Facebook Б.Уали, Президент направил приветствие девушкам, ставшим призерами чемпионата Азии по боксу в Дубае.

    «Женская сборная Казахстана прославила страну на соревнованиях, собравших лучших спортсменок континента. Наши девушки принесли в копилку Казахстана 10 медалей, из которых 8 – золотых. Считаю это историческое достижение прекрасным подарком к 30-летию нашей Независимости», – говорится в поздравлении.

    Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что и на предстоящих соревнованиях наши спортсменки добьются высоких результатов, и пожелал им новых успехов.

    Напомним, восемь казахстанок выиграли «золото» чемпионата Азии — Алуа Балкибекова (48 кг), Назым Кызайбай (51 кг), Дина Жоламан (54 кг), Римма Волосенко (60 кг), Милана Сафронова (64 кг), Валентина Хальзова (69 кг), Фариза Шолтай (81 кг) и Ляззат Кунгейбаева (+81 кг). Кроме того, серебряной призеркой соревнований стала Владислава Кухта (57 кг), а с «бронзой» чемпионат Азии закончила Марина Вольнова (75 кг).


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