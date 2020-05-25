Касым-Жомарт Токаев поздравил выпускников с «последним звонком»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил выпускников с «последним звонком» и поблагодарил педагогов, передает МИА «Казинформ».

«Дорогие выпускники! Поздравляю вас с «последним звонком», который прозвучит сегодня в необычной обстановке. Желаю вам достичь своей заветной мечты. Надеюсь, ваш путь будет светлым и ярким!», - написал Глава государства в Twitter.

«Благодарю за бесценный труд всех наших педагогов, которые открывают подрастающему поколению удивительный мир знаний», - добавил Касым-Жомарт Токаев.