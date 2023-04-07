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Касым-Жомарт Токаев поздравил ВОЗ с 75-летием

Жанара Мухамедиярова
7 Апреля 2023, 10:27
Касым-Жомарт Токаев поздравил ВОЗ с 75-летием Фото: Denis Balibouse/REUTERS

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства поздравил Всемирную организацию здравоохранения с 75-летним юбилеем, передает МИА «Казинформ».

«Сегодня, во #ВсемирныйДеньЗдоровья, исполняется 75 лет со дня учреждения ВОЗ. Мы приветствуем неустанные усилия @WHO

по укреплению здоровья населения мира. Казахстан твердо привержен обеспечению доступного и справедливого здравоохранения для всех. #WHO75», - говорится в поздравительном сообщении Касым-Жомарта Токаева в Twitter.

Как сообщалось ранее, в Астане стартовали мероприятия, посвященные празднованию Всемирного дня здоровья и 75-й годовщины Всемирной организации здравоохранения.

Президент Казахстана   Здравоохранение   ВОЗ  
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