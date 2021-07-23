Касым-Жомарт Токаев поздравил ветерана-журналиста с вековым юбилеем
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 23 июля, в «Доме Дружбы» г. Алматы министр информации и общественного развития Аида Балаева вручила благодарственное письмо Главы государства Касым-Жомарта Токаева заслуженному деятелю культуры, журналисту-ветерану Ханымбуби Акжоловой в связи с ее 100-летним юбилеем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства информации и общественного развития РК.
«Пройдя образцовый жизненный путь, Вы достигли почтенного возраста и являетесь примером как для молодежи, так и для старшего поколения. На протяжении многих лет самоотверженной работы в сфере отечественной печати, Вы внесли огромный вклад в развитие средств массовой информации страны.
Выражаю Вам благодарность за плодотворную работу на благо страны и искренне поздравляю со 100-летним юбилеем. Желаю здоровья, благополучия вашей семье», - говорится в благодарственном письме.
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