Касым-Жомарт Токаев поздравил ветерана-журналиста с вековым юбилеем

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 23 июля, в «Доме Дружбы» г. Алматы министр информации и общественного развития Аида Балаева вручила благодарственное письмо Главы государства Касым-Жомарта Токаева заслуженному деятелю культуры, журналисту-ветерану Ханымбуби Акжоловой в связи с ее 100-летним юбилеем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства информации и общественного развития РК.

«Пройдя образцовый жизненный путь, Вы достигли почтенного возраста и являетесь примером как для молодежи, так и для старшего поколения. На протяжении многих лет самоотверженной работы в сфере отечественной печати, Вы внесли огромный вклад в развитие средств массовой информации страны.

Выражаю Вам благодарность за плодотворную работу на благо страны и искренне поздравляю со 100-летним юбилеем. Желаю здоровья, благополучия вашей семье», - говорится в благодарственном письме.

В своем выступлении А. Балаева подчеркнула: «Всю свою сознательную жизнь Вы посвятили развитию казахской журналистики. Ваша сфера – пресса - стремительно развивается и идет в ногу со временем, не теряя своей значимости. Несомненно, это является продолжением плодотворного пути, построенного, прежде всего, такими ветеранами-журналистами, как Вы. Поэтому сегодняшний юбилей - это радость не только для Вашей семьи, но и всей журналистики страны».

В свою очередь, Ханымбуби Акжолова, поблагодарив за теплые поздравления главу государства, направила Президенту один экземпляр новой книги «Бір ғасыр биігінде». Ханымбуби Акжолова родилась в Алматинской области. Заслуженный деятель культуры Казахстана, ветеран-журналист.

В 1944 году поступила на отделение журналистики филологического факультета КазГУ им. С.М. Кирова, где училась наряду с такими известными личностями, как литературовед, профессор Муслим Базарбаев, известный ученый, писатель-журналист Мукан Мамажанов, писатель Кемель Токаев.

В 1949 году окончила школу с красным дипломом, долгие годы работала в республиканской газете «Социалистік Қазақстан» («Егемен Қазақстан»). Затем вернулась в родные края, где была назначена редактором Жамбылской районной газеты «Большевистский путь» («Екпінді еңбек»).