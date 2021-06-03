Касым-Жомарт Токаев поздравил участников международного экологического конгресса ECOJER

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Специальный представитель Президента Республики Казахстан по международному сотрудничеству Ержан Казыхан зачитал обращение Главы государства на международном экологическом конгрессе ECOJER, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Примите мои искренние поздравления по случаю открытия первого экологического конгресса ECOJER. Как вы знаете, улучшение окружающей среды является приоритетом для Казахстана. Правительство Казахстана проводит системные реформы для гармонизации экологического законодательства в соответствии со стандартами ОЭСР и для применения наилучших зеленых практик. Пандемия напомнила нам всем, что экономический рост, социальное благополучие и качество жизни граждан может быть нарушено внешними экологическими факторами», - говорится в тексте обращения.

Президент привел пример.

«Например, согласно экспертам, плохое качество воздуха приводит замедляет экономический рост и приводит к потерям ВВП Казахстана на уровне 1,5%-2% ежегодно. Концепция устойчивого развития предоставляет рамки для гармоничного взаимодействия в треугольнике «экология-экономика-общество». Нельзя далее откладывать решение экологических проблем. Глобальный экологический переход, развитие инноваций и непрерывная цифровизация меняют мировые рынки и требуют новых подходов для обеспечения устойчивого экономического роста. Казахстану повезло с богатыми экономическими ресурсами, это, бесспорно, наш актив», - отметил Глава государства.

«Одновременно с этим, наша страна должна не только извлекать сырье, но и разрабатывать и развивать глубокую переработку в соответствии с принципами циркулярной экономики и последними технологиями. Казахстан активно поддерживает международное сотрудничество для блага всех сторон в сфере изменения климата. В декабре прошлого года на саммите Climate Ambition я анонсировал приверженность Казахстана к достижению углеродной нейтральности к 60-му году. Правительство начало разрабатывать долгосрочную стратегию развития для снижения выбросов парниковых газов и декарбонизации экономики», - подчеркнул Президент.

«Я приветствую создание новой платформы для диалога, которая объединяет усилия государственного частного сектора и общественности для достижения устойчивого развития, решения экологических проблем и улучшения экологической культуры. Я надеюсь, что проведение экологического конгресса в преддверии Всемирного дня охраны окружающей среды станет хорошей традицией. Я желаю всем участникам полноценной работы и успехов в достижении важной цели», - заключил Касым-Жомарт Токаев.



